Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, и допустил, что город будет освобожден войсками РФ.

© РИА Новости

"Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска <...>", - отметил он в среду на конференции по безопасности в штате Мэриленд. "Россияне добиваются там определенных успехов", - добавил Коэн. "Они могут взять Покровск", - сказал он. Запись выступления Коэна опубликовал телеканал C-SPAN.

Меркурис: украинцы готовятся, что оборона ВСУ под Часовым Яром скоро рухнет

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о напряженной ситуации на красноармейском направлении. Позднее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского принято решение усилить это направление.

28 августа источник ТАСС в силовых структурах ДНР сообщал, что группировка украинских войск, оставшаяся в поселке Гродовка вблизи Красноармейска, попала в оперативное окружение.