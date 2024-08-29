Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Севастополь

Российские военнослужащие уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и три безэкипажных катера (БЭК) в море на подходах к Севастополю.

Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"В Севастополе силы ЧФ (Черноморского флота) и ПВО (противовоздушной обороны) отразили атаку ВСУ (Вооруженных сил Украины). По предварительной информации, военные на значительном отдалении от берега над акваторией уничтожили четыре беспилотника и три БЭКа", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что ночная атака катеров была сорвана российскими военнослужащими с 01:55 до 02:20 мск дежурными огневыми средствами.