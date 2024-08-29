Минобороны заявило о поражении артиллеристами пункта управления БПЛА ВСУ

Расчет гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе со взлетной площадкой и расчетом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Там рассказали, что цель уничтожена огнем артиллерийского расчета 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад".

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"Разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе планового облета территории были выявлены точные координаты пункта управления беспилотной авиации ВСУ. Координаты цели были переданы артиллеристам для нанесения огневого поражения. Один из расчетов "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и беглым огнем уничтожил пункт управления и взлетную площадку вместе с расчетом", - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что кадры объективного контроля с беспилотника позволили убедиться в уничтожении замаскированного пункта управления противника.