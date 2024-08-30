В Брянской области сбили еще два беспилотника ВСУ

Еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

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"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Губернатор также отметил, что все оперативные и экстренные службы работают на месте событий. Ранее Богомаз сообщил об уничтожении восьми беспилотников над регионом.