$91.45+0.01101.77-0.31
Почта

Минобороны России сообщило о почти двух десятках сбитых за ночь украинских БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбила почти два десятка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

МО РФ сообщило о почти двух десятках сбитых за ночь украинских БПЛА
© РИА Новости

По заявлению оборонного ведомства, 18 БПЛА были уничтожены над Брянской, Калужской, Белгородской областями и над Крымом.

На окраине Калуги сбили украинские беспилотники

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — объявили в Минобороны.

Как сообщалось ранее, в Брянской области атака БПЛА проходила двумя волнами. Сначала система ПВО в течение часа уничтожила восемь дронов самолетного типа. Спустя 50 минут зенитчиками было сбито еще три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

Военные новости
Александр Богомаз
Минобороны России
ФСБ
Горячая новость