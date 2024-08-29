В российском регионе уничтожили беспилотник ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.
Средства ПВО сбили украинский разведывательный БПЛА над Брянской областью
Богомаз подчеркнул, что российские силы ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку с применением беспилотника по территории Брянской области.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул он.