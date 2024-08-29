Боец ВС РФ рассказал про уничтожение первого F-16: «Старый нелетающий хлам»

На Украине погиб первый пилот F-16. Почему американские истребители, переданные ВСУ, не стали для них «супер-оружием», «ФедералПресс» рассказал военнослужащий ВС РФ Александр.

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«Хватит выделять F-16. Это максимально обычный самолет четвертого поколения, это не супер-оружие», – заявил он.

Первый истребитель F-16 подбит на Украине? Что об этом известно: как и где

Переданные Украине американские самолеты F-16 являются аналогами российских истребителей Су-27, даже не Су-34 или Су-35. При этом ВСУ давно применяют западные корректируемые авиабомбы с модернизированных советских самолетов, указал автор телеграм-канала «Очередной СВОшник».

«F-16 – это просто очередная авиация, которую дали ВСУ. Поэтому они и не применяли их при вторжении в Курскую область – потому что это старый нелетающий хлам, который еще надо освоить», – заключил боец.

Напомним, в среду на Украине заявили о гибели первого пилота F-16. Украинский летчик погиб во время выполнения боевого задания. Вместе с ним российские войска, вероятно, ликвидировали и первый истребитель F-16.