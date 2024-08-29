Самая сложная ситуация для украинских войск сложилась на Покровском (Красноармейском) направлении. Об этом генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил в своем Telegram-канале.

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На этом участке фронта российская армия предпринимает активные наступательные действия. Кроме того, Россия активно атакует на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях.

"Страна": из-за командования ВСУ на Покровском направлении происходит хаос

Генштаб ВСУ отметил, что за день произошло 182 боестолкновения.

До этого соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска в ДНР.

28 августа первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинским властям придется расплатиться за курскую авантюру. В постпредстве России добавили, что Украина превратилась в полигон для испытаний западного оружия и утилизации старого.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.