В России обвинили ВСУ в ядерном терроризме

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по Курской атомной электростанции. Его слова приводит РИА Новости.

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Рогов назвал ядерным терроризмом попытку ВСУ атаковать Курскую АЭС. Он подчеркнул, что западные союзники Киева поддерживают его действия, поэтому они стали соучастниками военных преступлений украинских солдат.

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«Попытки атаковать Запорожскую и Курскую АЭС — это провокации одной цепи», — заключил Рогов.

Ранее росгвардейцы обезвредили боеприпас ВСУ, найденный у Курской АЭС. Сбитый снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS обнаружили в пяти километрах от атомной электростанции.