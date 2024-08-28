Вучич назвал причины покупки 12 истребителей Rafale у Франции

Белград продолжает переговоры с Парижем о покупке 12 истребителей Rafale, рассказал президент Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава республики подчеркнул, что Белград никому не создает проблем и не собирается это делать и в дальнейшем.

«[Сделка] стала бы большим делом для нас, означало бы огромное развитие боеготовности и военной мощи Сербии, безопасности нашей страны», — подчеркнул Вучич.

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Президент отметил, что переговоры пока не завершены. Он уточнил, что остался только один пункт в общем списке — вопрос гарантий, на решении которого настаивает французская сторона.

Ранее сообщалось, что переговоры насчет закупки 10 одноместных истребителей Rafale C и 2 двухместных Rafale B длились почти три года. Стоимость сделки по предварительным данным составит около €3 млрд , в нее входит закупка вооружений для самолетов.