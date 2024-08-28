Риски территориальных потерь значительно выросли в последнее время, предупредил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной рады Украины Сергей Рахманин. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, украинские официальные лица неоднократно заявляли в 2014 -2024 годах, что в ходе переговоров будут добиваться возвращения утраченных территорий.

«В ближайший год мы не выйдем на границы 91-го года. Не выйдем. Скажем так, у нас риски территориальных потерь в ближайшей перспективе намного выше», — признал Рахманин.

Парламентарий отметил, что ВСУ несут большие потери. Он добавил, что в феврале 2022 года количество танков на Украине превышало их совокупное количество в ведущих европейских странах.

Вместе с тем, пояснили журналисты, депутат не пожелал назвать точное количество погибших, а также не рассказал, сколько танков осталось у ВСУ.