Хуситы согласились на временное прекращение огня

Представители йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) согласились на прекращение огня на время, пока спасательные суда отбуксируют подвергшийся нападению и получивший повреждения в Красном море танкер Sounion, пишет CNN.

Танкер под греческим флагом перевозил порядка миллиона баррелей сырой нефти из Ирака в Грецию. В результате атаки судно получило значительные повреждения. Экипаж, состоящий из двух российских и 23 филиппинских моряков, был экстренно эвакуирован.

«MV Delta Sounion теперь стоит неподвижно в Красном море. Из него постепенно вытекает нефть, что может привести к масштабной экологической катастрофе», — пояснил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Чиновник отметил, что судно также мешает навигации, так как находится на оживленных торговых путях.

Хуситы заявили о более 180 атакованных судов с ноября

В постпредстве Ирана при ООН рассказали, в свою очередь, что хуситы будут атаковать нефтяные танкеры до тех пор, пока продолжается война в Газе.

Вместе с тем, представители движения решили пойти навстречу лидерам стран, которые попросили о временном перемирии с тем, чтобы буксиры и спасательные суда могли добраться до танкера и отбуксировать его в порт, пояснили дипломаты.