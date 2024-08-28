$91.44-0.04102.08-0.21
Почта

В США назвали операцию ВСУ в Курской области удивительно глупой

Операция ВСУ в Курской области была «удивительно глупой». Такое мнение высказал американский политолог Джон Миршаймер, передает «РИА Новости».

В США охарактеризовали операцию ВСУ в Курской области
© РИА Новости
«Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — сказал он.

По мнению Миршаймера, операция ВСУ в Курской области «лишь ускорит крах» Украины, особенно в свете того, что ситуация в Донбассе для нее значительно ухудшилась.

«Русские побеждают. Постепенно, но верно», — заключил он.

Силуанов: Курская область получит отсрочку от уплаты налогов

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Позже главком украинской армии Александр Сырский признал, что данным нападением Киев хотел отвлечь ВС РФ от других направлений и в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

Военные новости
Мнения