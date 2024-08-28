В США охарактеризовали операцию ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области была «удивительно глупой». Такое мнение высказал американский политолог Джон Миршаймер, передает «РИА Новости».

«Украинцы внезапно начали наступление на Курскую область. Это была удивительно глупая операция, но вы не можете сказать этого на Западе», — сказал он.

По мнению Миршаймера, операция ВСУ в Курской области «лишь ускорит крах» Украины, особенно в свете того, что ситуация в Донбассе для нее значительно ухудшилась.

«Русские побеждают. Постепенно, но верно», — заключил он.

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Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Позже главком украинской армии Александр Сырский признал, что данным нападением Киев хотел отвлечь ВС РФ от других направлений и в первую очередь от Красноармейского в ДНР.