На Украине высказались о возможности выделения нового пакета помощи при Байдене

Украина не рассчитывает получить новые пакеты военной помощи от США во время оставшегося президентского срока Джо Байдена, заявил зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Об этом пишет РИА Новости.

Он высказался о возможности выделения нового пакета помощи и заявил, что Киев не ждет каких-либо решений от Вашингтона.

«Я бы больше ориентировался на тех, кто будет в администрации [кандидата в президенты США от Демократической партии] Камалы Харрис, если Камала Харрис победит», — добавил он.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена направит порядка 125 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. Вашингтон планирует передать Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, средства радиоэлектронной борьбы, а также 105-миллиметровые и 155-миллиметровые снаряды.