Российские войска успешно сражаются в «ядре зоны конфликта в Донбассе», рассказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, военачальники на совещаниях рассказывают Владимиру Зеленскому о том, что украинская оборона слаба, подорвана переброской батальонов и даже бригад с линии соприкосновения в Курскую область.

По его словам, атака ВСУ на приграничный регион не имела и не имеет никакого стратегического значения для Киева. Он добавил, что в конце концов все те украинцы, которые вошли туда, будут мертвы или отступят, это не займет много времени.

Занявшие оборону в ИК-11 военные сорвали прорыв ВСУ в Малую Локню

Ранее Сакс сообщил, что Украина «несет большую часть смертей» при том, что операция в Курской области была спланирована в США. Он предположил, что атака завершится катастрофой для ВСУ.