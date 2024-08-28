Депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщил о гибели лётчика 204-й бригады тактической авиации подполковника Алексея Меся, который проходил обучение на F-16. Как отмечает «Военная хроника», вероятно, это может значить уничтожение первого самолёта этого типа на Украине.

«Скорее всего, Месь погиб 26 августа. Как раз в этот день российские войска наносили массированный ракетный удар. Скорее всего, плотно прилетело и по аэродрому Коломыя и Староконстантинов», — сообщает паблик.

Лётчики ВСУ и техсостав на аэродромах в случае ударов становятся «такой же целью, как и электростанции», отмечается в сообщении.

СМИ сообщили о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ

«Потери в авиации ВСУ тщательно скрывают, поэтому произошедшее (если оно действительно имело место) будут секретить до последнего», — считают авторы.

27 августа Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал» и беспилотниками, по критически важным объектам на аэродромах Украины.