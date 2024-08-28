"Ахмат" ликвидировал польских и немецких наемников в Курской области

Бойцы отряда Каштана спецназа "Ахмат" несколько раз сталкивались в Курской области с наемниками, говорившими на немецком и польском языках. Они ликвидированы, сообщил ТАСС командир отряда с позывным Каштан.

"Мы встречались здесь с иностранными наемниками. Это были немцы и представители из Польши. Когда мы сходились с ними в бою, по их диалогам понимали, что это иностранцы. Среди взятых нами в плен их нет, это значит, что они ликвидированы", - сказал Каштан.

Ранее сообщалось, что за последние несколько дней бойцы Каштана взяли в плен восемь украинских военных в Курской области и уничтожили две группы противника.

Также расчеты FPV-дронов отряда поразили американский БТР Stryker и 2 Hummer.