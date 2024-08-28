ВСУ атаковали четыре населённых пункта Белгородской области

Украинские войска атаковали четыре населённых пункта Белгородской области. Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Под удар попали сёла Ясные Зори и Новостроевка-Первая, а также хутор Церковный и посёлок Борисовка.

Отмечается, что в селе Ясные Зори пострадал мужчина. С черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочным ранением голени его госпитализировали.

Ранее два частных дома полностью сгорели в Белгородской области в результате атаки БПЛА.