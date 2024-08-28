Кулеба: Запад боится эскалации из-за просьб Киева об оружии

Западные союзники Украины продолжают опасаться ответных действий России на увеличение поставок оружия Киеву. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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"Самое большое препятствие, с которым Украина сталкивалась с самого начала, - это концепция эскалации в процессе принятия решений у наших союзников", - сказал он на форуме "Польша будущего" в Ольштыне с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

По словам Кулебы, "каждый запрос Украины о новом типе оружия сначала сталкивался с отказом", потому что Россия, по его утверждению, "может пойти на эскалацию".

Глава украинского МИД добавил, что западные партнеры также отказываются обсуждать с Киевом вопрос об отношениях с Москвой в будущем.

"Наши партнеры не хотят говорить о России", - добавил он.

Об угрозе эскалации конфликта на Украине неоднократно говорили представители РФ и даже некоторые западные политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность", а также что "опасения кандидата в президенты США Дональда Трампа насчет угрозы третьей мировой войны понятны".