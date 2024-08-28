Журналист назвал два возможных варианта развития ситуации на Украине

Бразильский журналист Пепе Эскобар назвал два возможных варианта развития конфликта на Украине. Об этом он рассказал в своем интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Эскобара, ситуация на Украине может развиваться по двум сценариям — капитуляция Киева, либо война между Россией и НАТО. При этом журналист уверен, что атака ВСУ на Курскую область может привести к тому, что конфликт перейдет за пределы Украины.

«Осталось только два варианта: либо безоговорочная капитуляция Украины, либо прямая тотальная война НАТО против России. <...> Именно к этому мы и идем. Мы стоим прямо перед кульминацией, перед огромной развилкой. Все это чрезвычайно серьезно», — заявил он.

Напомним, что 6 августа произошла массированная атака ВСУ на Курскую область.