Российские силы уничтожили РСЗО «Град» ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило, что бойцы из группировки войск «Север» уничтожили РСЗО «Град» ВСУ в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что установка была уничтожена с помощью боевого дрона «Ланцет». Кроме того, Минобороны также опубликовало видео объективного контроля уничтожения РСЗО.

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск "Север" выявили движение РСЗО "Град" ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" боевая машина РСЗО "Град" боевиков ВСУ была уничтожена, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени», — рассказали в российском военном ведомстве.

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Ранее Минобороны отчиталось о поставках для защищающей Курскую область группировки войск.