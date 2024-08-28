На Западе признали наступление переломного момента в конфликте на Украине

В конфликте на Украине наступил переломный момент, когда Россия стремительно улучшает свои позиции. С таким заявлением на своем авторском YouTube-канале выступил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Конфликт сейчас находится в поворотном моменте. Мы сейчас достигли точки, где ситуация на фронте, ситуация в экономике, общая ситуация на Украине такова, что ухудшение будет ускоряться, накапливаться или усугубляться», — сказал эксперт.

По мнению Меркуриса, ситуация для украинской стороны будет катастрофически ухудшаться вне зависимости от действий Киева.

Украинским военкомам разрешили стрелять на поражение

Ранее Меркурис заявил, что Украина потеряла все шансы на существование.