В США выразили обеспокоенность поддержкой Пекином оборонной индустрии России

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Китай якобы оказывает поддержку российской оборонной индустрии, заявил в ходе визита в КНР помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА «Новости».

Визит Салливана в КНР продлится с 27 по 29 августа. Это первая поездка помощника президента США по вопросам национальной безопасности в Китай после восьмилетнего перерыва.

Поездка чиновника в Китай с высокой долей вероятности не приведет к значимым результатам, отметили эксперты. Это обусловлено тем, что КНР вместе с Россией противостоит США на мировой арене.

СМИ: Помощник Байдена хочет убедить Китай снизить поддержку России

Напомним, что Пекин ранее неоднократно отвергал обвинения в военно-техническом сотрудничестве с Россией. Китайские официциальные лица призывали Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений.