Сербия планирует подписать контракт на поставку Rafale во время визита Макрона

Белград намерен подписать с Парижем контракт на поставку истребителей Rafale во время предстоящего в конце недели визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Сербию. Об этом сообщил сербский лидер Александар Вучич в интервью Agence France-Presse.

"Это огромный контракт для нашей страны и весьма крупный для самой Франции", - сказал президент Сербии.

"Это огромный контракт для нашей страны и весьма крупный для самой Франции", - сказал президент Сербии. По его словам, общая сумма сделки "может составлять несколько миллиардов долларов".

Вопрос о приобретении Сербией Rafale поднимался еще во время весеннего визита сербского премьера в Париж. После переговоров с Макроном и представителями компании Dassault Aviation 11 апреля Вучич заявил, что Белград надеется подписать контракт в течение двух месяцев.

По свидетельству СМИ, близких к сербскому правительству, переговоры насчет закупки французских самолетов длились почти три года. Белград намерен получит десять одноместных истребителей Rafale C и два двухместных, Rafale B для передачи Военно-воздушным силам и войскам противовоздушной обороны республики.

Ожидается, что сделка также будет покрывать закупку вооружений для истребителей, включая авиационные ракеты класса "воздух - воздух" MICA и другие, большей дальности. Кроме того, Белград должен получить виртуальные тренажеры, программу подготовки летных экипажей и инженерно-технического персонала, а также комплексный пакет материально-технического обеспечения приобретаемой авиатехники, рассчитанный на несколько лет.

В 2023 году, когда Вучич впервые объявил о возможном приобретении Rafale, он указал, что партия новых самолетов может обойтись Сербии в сумму около €3 млрд ($3,3 млрд). Сама же сделка, по его словам, обусловлена геополитической ситуацией: страна заинтересована в сотрудничестве в этой сфере в том числе с Россией и Китаем, но западные партнеры препятствуют ей в этом.