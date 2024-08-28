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Украинским военкомам разрешили стрелять на поражение в случае угрозы жизни

Сотрудникам украинских военкоматов разрешили стрелять по гражданским, представляющим для них угрозу. Об этом сообщается в Telegram-канале Волынского территориального центра комплектования (ТЦК).

Украинским военкомам разрешили стрелять на поражение
© РИА Новости

В ночь на 27 августа неизвестный обстрелял пост охраны Луцкого военкомата в Волынской области. В результате один военный получил ранение и был госпитализирован. Солдаты на посту охраны открыли огонь, но стрелявшему удалось скрыться.

«А теперь поговорим серьезно. ТЦК - это режимный объект. В случае угрозы жизни военнослужащих, они будут открывать огонь на поражение», - предупредили в ТЦК.

Представители центра отметили, что «все любители стрелять в военных» будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Стрелявшего объявили в розыск.

«До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки кончились. Хотели по закону? Будет все по закону», - заключили в ТЦК.
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