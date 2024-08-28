Командир «Ахмата» назвал ежедневные потери техники ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что бойцы «Ахмата» на своем участке каждый день «выбивают» от десяти до 30 единиц техники ВСУ. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

По данным «КП», общая численность уничтоженных бронемашин ВСУ на Курском направлении превысила 500 единиц. Газета отмечает, что в Курской битве немецкие войска потеряли полторы тысячи машин.

«У противника еще есть ресурс, мы это понимаем и делаем свою работу так, чтобы не нести больших потерь», - подчеркнул Алаудинов.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.

Алаудинов рассказал, что бойцы «Ахмата» взяли в плен на Курском направлении восемь украинских военных. Двое из них получили ранения и были отправлены в госпиталь.