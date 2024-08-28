Названа истинная цель мощных ударов ВС РФ по объектам Украины

Эксперты, опрошенные «Царьградом», считают, что недавний массированный удар ВС РФ не был ответом России на украинские атаки в Курской области. По мнению военных экспертов, этот удар был плановым.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны подчеркивали, что все назначенные цели были поражены.

В последние дни на Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории страны.

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил «Царьграду», что это были запланированные массированные удары, а не ответ на атаки в Курской области.

«Генералы в такие игры не играют», - подчеркнул Баранец.

В то же время член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Левон Арзанов отметил, что массированные удары по энергетическим объектам, важным для ВСУ, затруднят поставки вооружения и «вызовут коллапсы» на многих украинских позициях.