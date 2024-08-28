В Польше третьи сутки ищут залетевший с Украины беспилотник

Польская армия в течение трех суток ищет упавший беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который якобы залетел на территорию страны с Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования видов Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский, передает РИА Новости.

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«Наши поисково-спасательные команды позавчера обследовали 800 тысяч квадратных километров, позавчера две тысячи, а сегодня мы намерены обследовать еще больше территории», — заявил Горышевский.

Пресс-секретарь уточнил, что в поисковой операции задействованы вертолеты, беспилотники, а также пешие и конные солдаты.

Горышевский отметил, что поиски беспилотника будут продолжаться до тех пор, пока оперативный командующий не отменит их либо же поиски не приведут к положительному результату.

26 августа оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что на территорию страны со стороны Украины залетел неопознанный беспилотный летательный аппарат.

Сообщалось также, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела Украины со стороны России. Польские военные пытались его сбить, однако, пролетев около 25 километров над Польшей, объект пропал с радаров.