Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 380 военных и 30 единиц бронетехники. За все время боев в курском приграничье противник потерял до 7 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили до 380 военнослужащих и 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевая машина пехоты и 28 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, 3 миномета и 9 автомобилей", - сообщили там.

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По данным МО РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противником потеряно до 7 тыс. военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортеров, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и 1 MLRS, 5 установок зенитных ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы, 2 РЛС контрбатарейной борьбы, 1 РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, в том числе 2 инженерные машины разграждения и 1 установка разминирования УР-77.