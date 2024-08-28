Подполье сообщило об ударе по распределительной станции боеприпасов ВСУ в Сумах

Российские военные нанесли удар по складам в Сумах и по станции, где распределяются боеприпасы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Сергей Лебедев.

По его словам, прилет произошел около 22:25, в этот момент «подпрыгнули диваны и столы». Атака велась в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала, где располагаются склады.

«Именно там происходит распределение боекомплекта по подразделениям», — добавил подпольщик.

Украинский «24 канал» вечером 28 августа сообщил о взрыве в Сумах. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Еще один взрыв в Сумах произошел днем, в области также действовала воздушная тревога. Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Как уточнялось, в городе была повреждена инфраструктура, произошло возгорание. Момент удара попал в эфир украинского телемарафона, когда глава районной военной администрации Евгений Ситниченко давал интервью.

Позднее в николаевском подполье назвали цель удара по Кривому Рогу. Как сообщалось, под атаку попал склад боекомплектов украинской армии.