В зоне спецоперации убита активистка «Правого сектора»* Наталья Кузнецова, воевавшая в составе 67-й отдельной механизированной бригады с позывным «Иранка». Об этом пишет «Украина.ру».

© РИА Новости

Кузнецова была вдовой украинского националиста, командира Черниговского областного отряда Виктора Панаскова, носившего позывной «Иранец» и убитого в 2023 году, пишут «Аргументы и факты».

«Иранец» был участником «славянской вылазки» 2014 года, с которой начались боевые действия на Донбассе. При этом в 2019 году он был осужден на 15 лет за убийство человека, однако помилован указом президента Украины, давшего возможность сужденным пойти воевать.

Ранее в Херсонской области силовики задержали члена «Правого сектора»*, который скрывался от следствия на территории Украины с 2011 года. На территории региона он проживал под чужим именем, используя украинский паспорт.

*Запрещенная в России террористическая организация.