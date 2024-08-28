ВС РФ уничтожили полковника СБУ ударом «Искандера»

Вооруженные силы (ВС) РФ ликвидировали в Кривом Роге полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Сергея Сергейчука. Об этом сообщается в Telegram-канале военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного.

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Отмечается, что Сергейчук выступал специалистом по радиотехнической разведке. Его ликвидировали ударом российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

По данным канала, Сергейчук был участником конфликта на Донбассе — в 2014 году его командировали в зону так называемой антитеррористической операции (АТО), которую проводил Киев. Имеет статус участника боевых действий. В 2020 году офицер СБУ на некоторое время занял должность губернатора Черкасской области. На своем посту Сергейчук отметился рядом скандалов, которые были связаны с коррупцией и рейдерскими захватами бизнеса.