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Польские солдаты получили ранения на границе с Белоруссией

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией в результате несчастного случая при смене поста. Об этом заявило оперативное командование видов вооруженных сил Польши, пишет РИА Новости.

Польские солдаты получили ранения на границе с Белоруссией
© globallookpress.com

По данным военного ведомства, ЧП произошло недалеко от Новой Луки.

«При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу», - сообщили в пресс-службе.

В результате пострадавший на вертолете был доставлен в госпиталь в Белостоке. А второй солдат того же подразделения, получивший ранение в палец, был доставлен в больницу в Хайнувке.

При этом жизни военнослужащих ничего не угрожает, ведется расследование, но уже известно, что третьих лиц там не было.

Ранее сотрудник Погранстражи и солдат Войска польского были ранены камнями в лицо на границе с Белоруссией. В польском военном ведомстве заявили, что это произошло в ходе предотвращения попыток незаконного проникновения иностранцев на территорию страны.