Польские солдаты получили ранения на границе с Белоруссией

Два польских солдата получили ранения на границе с Белоруссией в результате несчастного случая при смене поста. Об этом заявило оперативное командование видов вооруженных сил Польши, пишет РИА Новости.

По данным военного ведомства, ЧП произошло недалеко от Новой Луки.

«При передаче оружия во время смены поста произошли неконтролируемые выстрелы из табельного оружия, в результате чего военнослужащий 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии получил ранение в ногу», - сообщили в пресс-службе.

В результате пострадавший на вертолете был доставлен в госпиталь в Белостоке. А второй солдат того же подразделения, получивший ранение в палец, был доставлен в больницу в Хайнувке.

При этом жизни военнослужащих ничего не угрожает, ведется расследование, но уже известно, что третьих лиц там не было.

Ранее сотрудник Погранстражи и солдат Войска польского были ранены камнями в лицо на границе с Белоруссией. В польском военном ведомстве заявили, что это произошло в ходе предотвращения попыток незаконного проникновения иностранцев на территорию страны.