Российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило сегодня Минобороны России, пишет ТАСС.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенный пункт Камышевка и продолжают продвижение в глубину обороны противника», - говорится в заявлении ведомства.

Также в Минобороны отметили, что за сутки в зоне спецоперации были поражены лагерь иностранных наемников и склад горючего Вооруженных сил Украины, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее российские войска за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов на Покровском направлении и два — на Торецком. В частности, были освобождены Заветное, Крутой Яр, Межевое, Николаевка и поселок Нью-Йорк.