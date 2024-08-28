В Курской области сбили две управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Бомбы были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны в неназванном приграничном районе.

До этого Росгвардия сообщила, что обезвредила суббоеприпас от кассетного снаряда HIMARS вблизи Курской АЭС.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.