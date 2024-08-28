Пожар произошел после атаки дронов по нефтебазе в Кировской области

Дроны по нефтебазе в Кировской области, предварительно, запустили из Сумской области Украины. Об этом сообщил источник Telegram-канал Shot.

Канал отметил, что это четвертый дрон-камикадзе за день, который пытался атаковать комбинат «Зенит» в городе Котельнич. В результате других атак загорелось два резервуара.

ВСУ 28 августа впервые атаковали объекты в Кировской области. Прилет первого украинского дрона-камикадзе по пустому резервуару с нефтепродуктами случился около 10 утра. Летательный аппарат взорвался и загорелся. Второй БПЛА атаковал другую емкость спустя 40 минут и также сдетонировал. Через несколько минут третий беспилотник атаковал еще один резервуар и тот загорелся.

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В инциденте никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы.