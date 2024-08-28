Великобритания не одобрит удары вглубь России ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ, так как это могло бы втянуть в конфликт США, сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на источники. По данным журналистов, британские ракеты применяются с секретными системами США, которые требуют разрешения американской стороны на использование.

Вашингтон боится эскалации больше, чем Лондон, потому что, в конце концов, именно США придется разбираться с последствиями. Маленькая Британия не может воевать с Россией, — говорится в пубилкации.

Источник издания в Белом доме заявил, что британские ракеты не смогут поразить цели на территории России, поскольку «их переместили подальше от границ».

Премьер Британии высказался об ударах Storm Shadow вглубь России

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани заявил, что стремление Украины добиться от Запада разрешения бить ракетами Storm Shadow по территории России является шантажом. По его словам, в сложившейся ситуации Запад «нарывается».

До этого стало известно, что украинская сторона составила список целей в России, по которым хочет нанести удары американским дальнобойным оружием. По данным Politico, Киев передаст информацию об объектах Вашингтону в надежде на снятие ограничений на использование вооружений США.