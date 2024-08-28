ВСУ покинули несколько позиций у Селидова

Украинские войска оставили несколько позиций на восточной окраине Селидова вблизи Красноармейска (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"Средства объективного контроля показывают, что противник ушел с нескольких позиций на восточной окраине Селидова. По всей видимости, так на измотанную группировку действуют непрерывные удары российской артиллерии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за минувшие сутки на этом участке фронта погибли несколько десятков украинских солдат.