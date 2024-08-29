Для вторжения в Курскую область Украина могла использовать спутниковые снимки США

Для атаки на Курскую область Украина могла использовать спутниковые снимки, предоставленные США. Об этом заявил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт, сообщает РИА Новости.

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Выступая на конференции по национальной безопасности и разведке США Уитворд рассказал, что Соединенные Штаты открыли для Украины доступ к коммерческим спутниковым снимкам через портал, известный как G-EGD, где находятся более четырехсот тысяч записей.

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Вице-адмирал не подтвердил и не опроверг предположения о том, что Украина могла использовать эти данные для атаки на Курскую область. Однако подтвердил, что «доступ всегда сохраняется».

Вторжение Украины в Курскую область началось 6 августа, бои еще продолжаются.

Президент России Владимир Путин заявил, что это следует расценивать как попытку остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал одну из задач вторжения в Курскую область.