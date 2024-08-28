ВС РФ заманили в ловушку и уничтожили взвод «азовцев»*

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что российские военные ликвидировали в регионе 30 членов украинского националистического батальона «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Марочко, разведке удалось установить, что члены 12-й бригады «Азова»* планируют пойти на штурм на северо-западе от Макеевки. Российские военные решили на время оставить несколько передовых позиций в районе села Нововодяное, чтобы заманить в них членов «Азова»*.

«Украинские боевики повелись на уловку и, зайдя на наши позиции, попали в огневой мешок», - заявил Марочко.

По предварительным данным, ликвидированы были 30 членов батальона. Выжившие члены «Азова»*, по словам Марочко, «осознали бесперспективность затеи» штурма и вернулись на старые позиции.

Ранее СМИ сообщили, что власти США сняли запрет на передачу американского оружия «Азову»*. В течение десяти лет батальону запрещали использовать оружие США, так как основатели и члены «Азова»* были известны своими расистскими, ксенофобскими и ультранационалистическими взглядами, а представители ООН по правам человека обвиняли батальон в гуманитарных нарушениях.

* запрещенная в РФ террористическая организация.