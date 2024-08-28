Польша уже передала Украине все вооружения, которые могла ей поставить. Об этом в интервью агентству РАР сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Сегодня все те вещи, которые мы могли передать Украине, мы передали", - сказал он. "Польское правительство, как наше, так и предшественников, произвело многомиллиардные поставки вооружения Украине. Это все, что мы были в состоянии передать", - добавил министр.

Глава Минобороны указал, что для него "безопасность польского государства всегда является высшей целью и все решения, которые страна по этому вопросу принимает, принимаются с учетом безопасности польского государства".

"Мы знаем, что Украине нужны многие виды оружия, но наши партнеры с Украины должны понять, что польское государство должно сохранять свои возможности. И для меня как министра обороны это является приоритетом", - подытожил Косиняк-Камыш.

Президент Польши Анджей Дуда ранее сообщил, что с начала вооруженного конфликта Польша передала Украине свыше 1 тыс. единиц различной военной техники - танков, самолетов, БТР и САУ.

Среди техники, переданной Украине, Дуда назвал танки Т-72, РТ-91 Twardy, Leopard, бронетранспортеры различного типа, боевые машины пехоты Rosomak и САУ Krab польского производства, а также 10 истребителей МиГ-29 и 10 вертолетов. Общую помощь Украине он оценил примерно в 100 млрд злотых (около $25,9 млрд), из которых 12 млрд злотых (около $3,1 млрд) были потрачены на поставки военной техники.