Мобилизация: последние новости на сегодня 28 августа 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 августа 2024, в материале «Рамблера».

Граждане России смогут получить участок в Крыму при заключении контракта на службу в СВО

Бесплатные земельные участки в Крыму будут выдаваться россиянам вне зависимости от места регистрации, если они заключат контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в зоне проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Военнослужащие смогут направлять пакет необходимых документов в орган местного самоуправления по месту нахождения военного комиссариата или пункта отбора на военную службу по контракту.

Ранее региональным законодательством предусматривалось выделение участков только жителям Крыма, которые подписали контракты на службу в зоне спецоперации.

Контрактники группировки "Запад" провели тренировки в тылу зоны СВО

Военнослужащие по контракту провели занятия в тыловом районе специальной военной операции перед выполнением боевых задач, сообщает ТАСС.

При заходе в окоп первая группа начинает контролировать углы и проходы, вторая — проходить вперед. Происходит постоянная смена.

Опытные бойцы вместе с инструкторами обучают военнослужащих работать в тактических группах, осуществлять штурм окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта. Все занятия проходят в обстановке, приближенной к боевой.

Медведев заявил о необходимости подготовки психологов с учетом потребностей СВО

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нужно делать центры психологической поддержки для возвращающихся из зоны спецоперации, а также активнее готовить профессиональных психологов, учитывая растущие потребности, сообщает ТАСС.

«На самом деле у нас же в каждом регионе есть центры поддержки, которые этим занимаются. Но психологов во многих местах нет», — указал политик.

Медведев отметил, что многим людям после возвращения из зоны СВО может быть трудно в психологическом и в материальном смысле.