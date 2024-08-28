Спецоперация на Украине 28 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 августа 2024 года.

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Красногоровкой

Российские артиллеристы сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло под Красногоровкой на донецком направлении. Очередную попытку ВСУ ротироваться и доставить на позиции боекомплект выявила воздушная разведка.

Вместе с личным составом была уничтожена и техника.

Уничтожен мост, по которому ВСУ снабжали свою группировку на границе с РФ

ВС России уничтожили мост, по которому Вооруженные силы Украины снабжали свою группировку на границе с РФ, сообщает «Российская газета».

Он использовался в качестве одной из основных логистических артерий противника, по которой снабжается группировка на границе Белгородской области.

Уничтоженная переправа находилась в населенном пункте Ахтырка Сумской области Украины.

В ДНР рассказали о возможности взять формирования ВСУ в котел

Военные России могут взять формирования Вооруженных сил Украины в котел в районе Карловского водохранилища в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.

По его словам, осуществляется наступление на Мемрике.

«Если все получится и все будет нормально, то там, в районе самого водохранилища, украинские вооруженные формирования могут попасть в котел», — заявил он.

Кроме того, российские бойцы также успешно ведут бои на угледарском направлении.