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Спецоперация на Украине 28 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 28 августа 2024 года.

Спецоперация на Украине 28 августа: последние новости на сегодня
© РИА Новости

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Красногоровкой

Российские артиллеристы сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло под Красногоровкой на донецком направлении. Очередную попытку ВСУ ротироваться и доставить на позиции боекомплект выявила воздушная разведка.

Вместе с личным составом была уничтожена и техника.

Уничтожен мост, по которому ВСУ снабжали свою группировку на границе с РФ

ВС России уничтожили мост, по которому Вооруженные силы Украины снабжали свою группировку на границе с РФ, сообщает «Российская газета».

Он использовался в качестве одной из основных логистических артерий противника, по которой снабжается группировка на границе Белгородской области.

Уничтоженная переправа находилась в населенном пункте Ахтырка Сумской области Украины.

В ДНР рассказали о возможности взять формирования ВСУ в котел

Военные России могут взять формирования Вооруженных сил Украины в котел в районе Карловского водохранилища в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы региона Игоря Кимаковского.

По его словам, осуществляется наступление на Мемрике.

«Если все получится и все будет нормально, то там, в районе самого водохранилища, украинские вооруженные формирования могут попасть в котел», — заявил он.

Кроме того, российские бойцы также успешно ведут бои на угледарском направлении.