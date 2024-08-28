Минобороны заплатило 2,4 млрд рублей за некачественные бронежилеты

Фигуранты дела о поставках некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны РФ менее 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалам дела.

Басманный суд ранее арестовал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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Следствие считает, что сотрудники ГК "Пикет" похитили средства, выделенные Минобороны для исполнения государственного контракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствовали условиям контракта.

"В результате своих действий… путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению", — отмечается в материалах дела.

Ранее сообщалось, что обвиняемые использовали средства госконтракта для приобретения недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы были арестованы. ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25% до 99%), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров и нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра.

Также у компании есть денежные средства на 22 банковских счетах. На официальном сайте группы компаний говорится, чтоона занимается поставками тактического снаряжения и "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", создавая "новые изделия, свободные от импорта". В ассортимент входят БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), а также одежда и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).