Экипаж Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации уничтожил личный состав и технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области <…> По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.

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В военном ведомстве добавили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. "После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета", - отметили в МО РФ.