Израильские военные окружили больницы на Западном берегу

Израильские военные окружили крупнейшие больницы в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, речь идет о медицинских учреждениях "Аль-Исра" и "Табет", доступ в которые машин скорой помощи ограничен, поскольку военные препятствуют их движению. Одну из них они остановили и обыскали.

Израиль начал контртеррористическую операцию на Западном берегу Иордана

Израильские военные заняли в Тулькарме позиции в городских кварталах, на высотах разместились снайперы. Над городом на малой высоте активно задействованы разведывательные БПЛА, отмечает агентство.