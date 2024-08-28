ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Красногоровкой

Артиллеристы Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красногоровкой, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Артиллерийские расчеты Южной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка на донецком направлении", - сообщили в Минобороны.

Очередную попытку ВСУ ротироваться и доставить на позиции боекомплект выявила воздушная разведка. Вместе с личным составом была уничтожена и боевая бронированная машина, а также автомобили подвоза боеприпасов.

Стало известно о вербовке наемников ВСУ в Южной Америке