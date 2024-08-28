Британия и ФРГ хотят заключить оборонное соглашение к концу года

Лондон и Берлин рассчитывают завершить переговоры о заключении соглашения об углубленном оборонном сотрудничестве предстоящей осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Из него следует, что новый договор между двумя странами станет основным ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, переговоры по которому в настоящее время ведутся между двумя странами и которое, как ожидается, будет финализировано осенью.

В конце июля главы военных ведомств Великобритании и ФРГ Джон Хили и Борис Писториус подписали декларацию по военному сотрудничеству между Лондоном и Берлином, в которой говорится о намерении сторон укрепить взаимодействие в области разработки, производства и закупок вооружений и боеприпасов. Британские власти обсуждают возможность совместной разработки ракет с Берлином, дальность которых будет достигать 3,2 тыс. км.