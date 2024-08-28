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Полковник рассказал о беспрецедентном решении Белоусова по Курской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял беспрецедентное решение по Курской области, которую атаковали украинские войска, рассказал «Царьграду» полковник Геннадий Алехин.

Полковник рассказал о беспрецедентном решении Белоусова по Курской области
© РИА Новости

По его словам, глава Минобороны России решил лично оценивать действия командиров в регионе и держать ситуацию на максимальном контроле.

«Я впервые такое слышу от человека такого уровня, как министр обороны. Вот я впервые лично слышал. Раньше такого, во всяком случае в ходе всех этих совещаний там и прочих заседаний, коллегий, не было. А тут, видите, конкретно», — заявил Алехин.

Он предположил, что это говорит о новой модели работы министерства. На изменения также указывает тот факт, что в Минобороны с приходом Белоусова начали проводить тотальный аудит.

Ранее в официальном Telegram-канале Минобороны России были опубликованы телеграммы, направленные Белоусовым в адрес командования и личного состава воинских частей, участвующих в СВО. Он поздравил военнослужащих с успешным выполнением боевых задач. Министр отметил заслуги командования и личного состава 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка во взятии населенного пункта Орловка Донецкой Народной Республики.

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Андрей Белоусов