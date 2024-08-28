Полковник рассказал о беспрецедентном решении Белоусова по Курской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов принял беспрецедентное решение по Курской области, которую атаковали украинские войска, рассказал «Царьграду» полковник Геннадий Алехин.

По его словам, глава Минобороны России решил лично оценивать действия командиров в регионе и держать ситуацию на максимальном контроле.

«Я впервые такое слышу от человека такого уровня, как министр обороны. Вот я впервые лично слышал. Раньше такого, во всяком случае в ходе всех этих совещаний там и прочих заседаний, коллегий, не было. А тут, видите, конкретно», — заявил Алехин.

Он предположил, что это говорит о новой модели работы министерства. На изменения также указывает тот факт, что в Минобороны с приходом Белоусова начали проводить тотальный аудит.

Ранее в официальном Telegram-канале Минобороны России были опубликованы телеграммы, направленные Белоусовым в адрес командования и личного состава воинских частей, участвующих в СВО. Он поздравил военнослужащих с успешным выполнением боевых задач. Министр отметил заслуги командования и личного состава 589-го гвардейского мотострелкового Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полка во взятии населенного пункта Орловка Донецкой Народной Республики.