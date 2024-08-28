Выдачу боевого оружия хотят упростить для отрядов приграничных областей

Отрядам территориальной обороны в Курской, Белгородской и Брянской областях хотят расширить полномочия, сообщает «Парламентская газета».

Речь идет об упрощении получения боевого оружия, чтобы избавить этот процесс от лишних бюрократических проволочек. С соответствующей законодательной инициативой планирует выступить депутат Госдумы и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Ранее глава государства Владимир Путин обратил внимание на их финансирование. Как заявил председатель комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, речь идет о добровольческих формированиях, создавать которые в России позволили принятые в прошлом году поправки в Закон «Об обороне». Они наделяют власти регионов возможностью создавать специализированные государственные унитарные предприятия в случае объявления на той или иной территории мобилизации, военного положения или иной чрезвычайной ситуации, связанной с силовыми угрозами.

В их задачи входит содействие правоохранительным органам, органам ФСБ и органам военного управления в охране общественного порядка, защите границы РФ, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, а также борьба с беспилотниками.

По словам парламентария, личный состав набирается туда на добровольной основе и проходит обучение. При этом каждый участник теробороны приравнивается к лицам, оказывающим содействие вооруженным силам России и имеет право на льготы — страховые гарантии, единовременные пособия и так далее.

Положительно оценил практику формирования отрядов территориальной обороны и депутат Государственной Думы, глава «Союза добровольцев Донбасса», прямо сейчас находящийся в зоне спецоперации, Александр Бородай. Он указал, что используют ее не только Вооруженные силы России, но и ВСУ — причем «с той стороны» тероборона не просто выполняет задачи по содействию кадровым военным, но и зачастую в полную силу воюет, без скидок на статус и полномочия участников.

По словам депутата, боевое оружие теробороне вовсе не обязательно иметь прямо дома, постоянно под боком. Достаточно создать в зоне ее «юрисдикции» несколько защищенных оружеек, чтобы каждый участник, выходя на дежурство, мог быстро и без проблем им воспользоваться. Бородай уточнил, что планирует выступить с соответствующей законодательной инициативой.